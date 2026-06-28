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阴司纸冒日圆︱无品网红博流量呃印尼人换外币 网民：败坏民族口碑︱有片

即时中国
更新时间：18:55 2026-06-28 HKT
发布时间：18:55 2026-06-28 HKT

有内地网红为博流量，竟不惜要侮辱他国民众。有人，最少两名内地人在埃及及印尼等地假扮日本游客，利用印有「天地通用银行」字样的阴司纸（冥币）冒充日圆，诱骗当地儿童与成人前往商店消费。有人拍下整个过程，然后上传至网上炫耀，随即惹来大批网民猛烈抨击。

中国网红「梁满」亦于本月四日在印尼街头拍摄同类恶作剧短片。影片显示，他先找了一名电单车司机，聘请对方作一天的导游，声言会给方金钱作报酬。到了最后，「梁满」将一叠阴司纸伪装成日圆，交予一名当地男子，之后引导对方进入便利店对换货币，他就躲在店外偷拍该男子购物的情况。

网红按承诺付款予司机

电单车司机换币失败，「梁满」即时大笑并逃离现场。不过最终仍将真实的印尼货币给男子。

此外，一名抖音网红「G哥」与另一名中国男子，于本月二十四日在埃及街头假扮日本游客。两人向当地孩童展示阴司纸，谎称为高面值日圆，怂恿小孩到商店购买零食。两人将孩童受骗的过程完整拍下。

网红行遭大批网民严厉谴责，批评涉事的网红为追求网络流量，不惜突破道德底线，恶意欺骗他人。行为不仅缺乏对他人基本尊重，更严重损害中国人的国际形象。

网民意见：
TDFX-AXTK ：败坏民族口碑
finn-f ：丢人现眼

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