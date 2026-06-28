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豆包生成？︱学术期刊论文图表有AI水印 兰州大学启动调查

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更新时间：17:07 2026-06-28 HKT
发布时间：17:07 2026-06-28 HKT

近日，兰州大学一名教师发表的学术论文中，有图表被发现附有人工智能（AI）生成的水印，事件迅速引发网络广泛关注与热议。对此，兰州大学已第一时间成立专项调查组展开彻查。

《澎湃新闻》及《南方都市报》综合报道，涉事论文刊载于国际知名学术期刊《膜科学杂志》（Journal of Membrane Science）。该论文的第一署名单位为兰州大学化学化工学院，而第一作者兼共同通讯作者为该院一名杨姓教师。引起争议的焦点在于，论文中的一张图表被发现印有「豆包AI生成」的水印字样。

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星期日（28日），从该期刊官方网站，仍可查到该篇论文，目前依然在线，公众仍可查阅。

针对此事，兰州大学于星期六（6月27日）发表官方声明，表示校方对网络上关于该名杨姓教师涉嫌论文问题的反映予以高度重视，并已即时成立专项调查组启动全面调查。校方重申，一贯对任何学术不端及科研失信行为秉持「零容忍」的坚决态度，后续将根据具体调查结果依规严肃处理。

与此同时，刊登该篇论文的《膜科学杂志》亦于同日发布公告，确认已接获相关投诉。该刊编辑部指出，涉事论文可能存在图片或图表伪造、篡改，以及未依规披露使用人工智能的伦理问题，目前已按既定程序正式启动调查。

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