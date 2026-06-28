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西九高铁︱7月1日增广州北、义乌、福清西3站 直达内地站点增至113个

即时中国
更新时间：16:54 2026-06-28 HKT
发布时间：16:54 2026-06-28 HKT

港人到内地旅游越来越频繁。7月1日开始，香港高铁将新增广州北、义乌、福清西3个站点，由香港西九龙站直达内地站点增至113个，让旅客到内地更加方便。

深视新闻报道，根据安排，往返西九龙站与张家界西站的G6080/G6079次列车、天津西站开往西九龙站的G903次列车，新增停靠广州北站；往返西九龙站与上海虹桥站的卧铺列车G896/G895次，加停义乌站；往返西九龙站与福州站的G924/G923次列车，加停福清西站。

港铁介绍，本次新增站点中，广州北站为区域交通枢纽，接驳地铁、城际铁路，邻近白云机场与广州融创文旅城；义乌有「世界超市」之称，是著名的小商品集散中心；福清有灵石山国家森林公园、南少林寺遗址等众多文旅资源。

2018年9月香港段通车之初，西九龙只能直达内地44个站点。短短7年间，班次不停加密、拓展站点，如今，站点已增至113个。

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