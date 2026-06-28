杂交水稻之父袁隆平成就遭诋毁 200万粉丝网红被无限期封号

已故「中国杂交水稻之父」的袁隆平的科研成果，近日遭一名有200万粉丝的农业网红质疑是「变态杂交」、「病态杂交」，遭平台无限期封号。

声称保卫老种子

据抖音黑板报消息，28日指，有账号发布故意扰乱社会经济发展秩序、易引发公众恐慌的不实资讯，违反《抖音社区自律公约》，已处置无限期封禁。

有农业网红诋毁袁隆平被无限期封号。

微信公众号「中国食品报融媒体」6月27日报道，近日内地一名有200万粉丝的农业网红，以保育老种子为由，拍片批评袁隆平的杂交水稻，是「变态杂交」、「病态杂交」，将「雄性不育」称为「怕吃完像骡子一样不生育」，攻击袁氏的育种技术。

报道又指，被攻击的「三系杂交」的奠基者正是袁隆平院士，而「三系法」等现代育种技术，正是数十年来粮食安全的底线基础。

事件引发社会关注，令「200万粉网红诋毁袁隆平水稻育种技术」、「诋毁袁隆平成果网红称大不了就进去」等话题一度成为微博热搜。