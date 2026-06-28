运-20B︱列装空军十周年纪念 国产引擎大特写

军用大型运输机是大国空军的核心装备。国产大型运输机运-20即将迎来列装空军十周年纪念日。解放军旗下媒体「中国军号」发布系列照片，新华社等官媒亦首次高密度公开至少10架运-20B运输机在跑道上「大象漫步」的同框画面，罕有公开国产涡扇-20发动机（引擎）特写镜头。

据较早前有分析指，运-20B最大、最核心的升级，就是全面换装国产发动机。有军事评论员指，对比早期运-20、运-20A机型，运-20B的升级集中在动力系统，外观变化一目了然，辨识度极高。

国产大型运输机运-20即将迎来列装空军十周年纪念日。中国军号

国产大型运输机运-20即将迎来列装空军十周年纪念日。中国军号

运-20B动力系统升级

分析指出，运-20B是国家目前最强、最先进的战略运输机。它在外观上的最大特点，是换装了4台大涵道比的国产发动机。

对比旧机型，运-20B的发动机直径大幅增加，这是国产涡扇20发动机最直观的特征。发动机涵道比越高，燃油效率就越好，能够让飞机的航程实现大幅提升。与此同时，相较于此前搭载的涡扇-18发动机，涡扇-20的推力显著增长，让运-20B的载重能力、飞行安全性、设备可靠性都得到升级。



军事评论员又指，目前全球仅有四个国家具备重型战略运输机研发能力，分别是美国、俄罗斯、乌克兰与中国。其中，美国经典的C-5A、C-17战略运输机均已全面停产。目前仍在持续量产的重型战略运输机，仅有中国运-20系列与俄罗斯伊尔-76系列。

运-20B机身远超伊尔76

运-20B的机身直径、机体空间，远超俄罗斯伊尔76运输机。搭配国产涡扇-20发动机，运-20B最大起飞重量可达220吨左右，最大载重能力达到66吨，可完整装载一辆国产主战坦克。无论是飞控系统、航电系统，还是全新的动力装置，运-20B的整体技术水平，已经达到世界一流标准。



运-20B首次公开亮相于去年九三阅兵，短短半年左右时间，这款全新机型就顺利完成装备定型、实训磨合、战力成型的跨越式发展，正式成为具备完整实战能力的战略投送核心装备。