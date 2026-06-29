不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强

皮肤起红疹发痒不一定是湿疹，深圳有医院近期一个下午接诊3个家庭，全都患上高度传染性的疥疮，有家庭一家五口全部中招。医生提醒，在宿舍、酒店、公共浴室要特别注意卫生防护。

疥疮多群居传染

据《南方都市报》报道，深圳居民吴女士近日皮肤起红疹发痒，夜间瘙痒加重，最初以为患了湿疹。之后一家五口所有成员也出现类似症状，「红疹在夜间尤其痒，小孩痒得晚上不肯睡觉」，于是到医院求诊。

深圳市皮肤病医院过敏诊疗中心、皮肤无创影像中心主治医师林秀球，通过问诊和进一步检查，明确吴女士和家人感染了疥疮，而非过敏、湿疹。

疥疮是一种由疥螨感染皮肤引起的强传染性皮肤病。「“疥疮人人可感染，体质虚弱者更易中招。疥疮患者会出现皮肤瘙痒、起红疹的情况，不少人最初可能误认为是湿疹，并进行抗过敏治疗，可能会导致病情拖延数周甚至数月。」

对于民众易将疥疮当湿疹，林秀球指，疥疮在夜间尤其瘙痒，好发于皮肤薄嫩处，如手指缝、手腕、腋下、腹部、大腿内侧等部位，头面部少见；特征为小丘疹、小水疱、独特的线状细小皮肤隧道，且传染性极强，多为群居传染。

湿疹瘙痒无昼夜差异

至于湿疹，林秀球指，其瘙痒无明显昼夜差异，可在全身任意部位出现，为多形性皮损，红斑、丘疹、脱屑、渗出、结痂，无传染性。

林秀球表示，怀疑疥疮感染，可以通过镜检或者皮肤镜检查寻找疥虫。在皮肤镜下可以看到，疥虫通过浅表的皮肤隧道往前爬行。

治疗方面，疥疮患者对抗过敏治疗无效，需要接受规范的皮肤杀虫，并对感染环境进行消杀。湿疹则在抗过敏治疗后能够逐渐好转。”

林秀球强调，疥疮具有强感染性。「如吴女士一家最初仅是一个孩子在学校住校时感染了疥疮，慢慢传染了其他家人。

林秀球指，吴女士和家人确诊疥疮后要「双管齐下」。一方面患者和家人要用药清除皮肤表层的疥虫；另一方面还要对家居环境、贴身衣物、床单被罩等进行消毒。「床单被缛、衣物等可以经高温清洗、暴晒处理，床垫等可以消毒、更换或在干燥环境空置几天。」

深圳近期有医院已接诊多宗疥疮病例，深圳市皮肤病医院曾一个下午便收到3个感染疥疮的家庭案例，累计有7至8名患者。

患者要接受皮肤杀虫

林秀球介绍，人体接触疥虫后，可能在几天甚至两周后发病，防护难度较大，如果自己或家人反复出现红疹，夜间瘙痒加重，且共同居住或接触密切的亲友也出现类似症状，应警惕感染疥疮，及时寻求专业医生帮助。

预防疥疮方面，林秀球提醒，在群居环境如宿舍、酒店、公共浴室等区域时需注意防护；日常生活中，应警惕密切接触传播，如同床、握手、共用洗浴物品及贴身物品，「疥螨可脱离人体的衣物、被褥存活2到3天。」。

防治疥疮需知：

1、规范用药，全身涂抹不遗漏

治疗以外用药为主，严重者可配合口服药，需严格遵医嘱使用：

● 常用外用药：5% -10%硫磺软膏、5%三氯苯醚菊酯霜、25%苯甲酸苄酯乳剂等，通常3-4天为一个疗程 ；

● 口服药物：抗组胺药（如氯雷他定、西替利嗪等），可缓解瘙痒；

● 结节处理：可外用糖皮质激素、结节内注射药物，或采用液氮冷冻、手术切除等方式治疗。

2、彻底消毒，杜绝残留疥螨

疥螨离开人体后可存活2-3天，因此患者的衣物、被缛、毛巾、枕套等必须彻底消毒：

● 首选煮沸：用开水煮沸10分钟以上，能有效杀死疥螨及虫卵。

● 次选暴晒：无法煮沸的物品可在阳光下暴晒4-6小时，或用热烘干机烘干 。

● 密封存放：暂时无法清洗的物品，可密封在塑料袋中存放72小时以上，待疥螨饿死再处。

3、隔离+同步治疗，避免交叉感染

患者需立即隔离，治疗期间不与他人共用床铺、衣物、毛巾等个人物品。

家庭成员、室友、性伴侣等密切接触者，即使没有出现症状，也需同时接受治疗，避免交叉感染和复发。