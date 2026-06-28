铁拳教育？︱湖南学校当众砸烂百部手机 教育局斥随意损毁个人财产︱有片

湖南有学校在所有学生面对，对逾百部没收回来，无人认领的手机公开「处刑」，用铁槌砸烂，以警示学生不要带手机入校。事件在网上饱遭网民质疑，认为校方粗暴越权。当地教育局亦指，校方处理不当。

网民批学校粗暴法盲

湖南有网民25日流传影片，显示在郴州菁华园学校教师，在操场当著百计学生面前，将地上逾百部手机，用铁槌砸烂。发片者回复网民留言时透露，事件发生在约两个月前。

校方指，涉事手机是多年无人认领的手机，活动目的是警示学生不要将手机带入学校。

影片一度成为热搜，许多网民留言批评校方行事粗暴不识法，「损坏学生手机属于违法行为」、「即使学生违规带入学校，校方也无权损毁」、「什么叫无人认领，收手机的时候不登记？」、「现在的校长怎么这样暴戾？这是办教育吗？谁给的底气？」、「老师是法盲吗？」



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纵览新闻报道，菁华园学校工作人员26日表示，被砸坏的手机是没收上来后，多年无人认领的学生手机，「没人认领不也是丢呀」。当众砸手机是希望对学生起到一个警示作用，不要将手机带入学校。

郴州市北湖区教育局工作人员表示，无人认领的手机也属于个人财产，不能随意损毁，此做法不当，会进行处理。