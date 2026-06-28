内蒙古13岁女称遭2男性侵 警指自愿不立案遭家属质疑

继山西运城有13岁女声称被强奸报案，警方不予立案引起关注后，内蒙古近日亦爆出，有少女在13岁时被2男性侵。但警方以双方自愿，无犯罪事实为由撤销案件，遭事主兄长及大量网民质疑。

偷拍片逼多次性侵

据荔枝新闻报道，内蒙古乌兰浩特网友钟先生近日指出，其妹妹张某在2024年7月，13岁时遭两名男子性侵。

钟先生指，其妹当年经同学推荐加上包某微信，被对方指是「照骗」，妹妹赌气后到对方公寓真身示人，却遭包某及吴某锁在屋内性侵及拍片。

事后二人以曝光不雅影片威胁，多次见面并行生关系。事发9天后，因朋友与包某发生纠纷报警，遭性侵一事才得以曝光。



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2024年7月22日，乌兰浩特市公安局对此案立案调查，当晚包某和吴某被抓捕审讯，随后办理取保候审；2024年11月29日，警方出具撤销案件决定书，认定该案无犯罪事实，家属对此不服并申诉；2025年6月9日，乌兰浩特市人民检察院回复称，未发现当地公安局在案件办理过程中存在违法行为。

钟先生质疑，警方的两点撤案理由：一是两名男子虽承认与妹妹发生性关系，但认为其无明显反抗，属双方自愿；二是两人辩称不知妹妹未满14岁。钟先生指：「他通过我妹同届同学介绍加的好友，怎么会不知道她多大？」他表示自己将继续申诉，希望警方能够重新立案。

乌兰浩特公安局办案民警郭警官表示，当地公安、检察院均核查过该案，一致认定撤案决定合法，家属有异议可线下沟通。