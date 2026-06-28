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中国观察：火箭军署名发文 从思想上肃毒除弊

即时中国
更新时间：08:26 2026-06-28 HKT
发布时间：08:26 2026-06-28 HKT

今年7月1日是中国共产党成立105周年，也是火箭军（即战略导弹部队，前称第二炮兵）组建60周年。中共中央党校旗下《学习时报》前日头版刊发以「火箭军党委」署名的表态文章《努力建设一支强大的现代化火箭军》。

解放军近年吹起反腐风暴，火箭军是重灾区，4任司令员魏凤和（前国防部长）、周亚宁、李玉超、王厚斌集体落马，并牵连大批将领，难免令这支「与党同一天生日」的王牌部队，名声受挫。

「火箭军党委」在文中表明，「强军首先要在政治上强，政治上强是最根本的强」。
「火箭军党委」在文中表明，「强军首先要在政治上强，政治上强是最根本的强」。

「火箭军党委」在文中表明，「强军首先要在政治上强，政治上强是最根本的强」，并坦言「当前，部队思想政治建设面临的考验错综复杂，影响党对军队绝对领导、侵蚀人民军队政治本色的诸多因素现实存在」。

文章强调，要「真学真懂真信真用习近平强军思想」，「加强专题化培训」，「在固本培元中锻造政治灵魂、坚定信仰信念，夯实『导弹我操作、我听党指挥』的思想根基」，「以彻底的自我革命精神开展思想整风，从思想上肃毒除弊，从组织上去腐生肌」。

经过近年幽暗时刻后，看来也是时候为火箭军重振声威。近日，央视首度曝光2024年「东风-17」高超音速导弹的发射画面，引起全球关注。对此，国防部发言人张晓刚回应说，今年是中国战略导弹部队组建60周年。一甲子砺剑强军，新起点奋进出发。火箭军组织开展有关报道，反映建设发展情况和阔步新征程的时代风采。

军队反腐力度，前所未有，再有将领证实落马。十四届全国人大常委会23次会议前日闭幕，再有3名上将、3名中将被罢免全国人大代表职务，包括原中央军委装备发展部部长许学强上将、原西部战区政委李凤彪上将、原空军政委郭普校上将，以及中央军委联勤保障部队原司令员王抗平中将、南部战区陆军原政委尹红星中将、网络空间部队原司令员张明华中将。

纪晓华 

 
 
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