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医考培训捷径？｜6机构卖假医生执照 记者付款翌日即变卫健委注册医生

即时中国
更新时间：06:30 2026-06-28 HKT
发布时间：06:30 2026-06-28 HKT

陕西、安徽等至少6间医生考试培训机构，被踢爆公然为无专业学历、无执业经历、无从业信息的「三无」人士伪造证明文件，协助其取得「合法可查」的执业医生证书。相关假证大量流入小型诊所及医美机构，收费2万至35万元（人民币，下同）不等。警方已介入调查。

据内地法规，执业医生报考有严格学历与执业年限门槛。但内地《封面新闻》昨日报道，陕西「掌中书」、西安「昶学知旭」等多间涉事医考机构公然钻空子，其中掌中书自称可与西安当地某医学院校合作，为零基础人士做全套「真实可查」、满5年的助理医生档案。据报，类似操作一年能让百多人「成为医生」，每人收费1.78万。另有机构自称一年可「操作」2万多套这样的证书，通过率超95%。

安徽淮南家诚教育咨询公司负责人胡某还表示，其掌握卫健系统和医学院校资源，学员首期缴费1万元，就可在国家卫健委官网查到执业信息，最终全套办完、拿到实体证书仅需16.8万元。

《封面新闻》记者实测，缴纳1万元后，隔日卫健委官网确实显示，他已被登记为「上海某门诊部外科执业医生」。目前，记者已将全部暗访证据通报西安、淮南执法部门，当地警方介入调查。

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