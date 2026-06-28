Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

医考培训捷径？｜记者「放蛇」揭6机构卖假医生执照 安徽涉案机构被查封刑拘老板

即时中国
更新时间：11:46 2026-06-28 HKT
发布时间：11:46 2026-06-28 HKT

陕西、安徽等至少6间医生考试培训机构，被踢爆公然为无专业学历、无执业经历、无从业信息的「三无」人士伪造证明文件，协助其取得「合法可查」的执业医生证书。相关假证大量流入小型诊所及医美机构，收费2万至35万元（人民币，下同）不等。

封面新闻28日报道，指于安徽淮南市公安局获悉，涉及的淮南家诚教育公司已被查封，实控人胡某及骨干员工因涉嫌诈骗已被刑事拘留。

据内地法规，执业医生报考有严格学历与执业年限门槛。但内地《封面新闻》昨日报道，陕西「掌中书」、西安「昶学知旭」等多间涉事医考机构公然钻空子，其中掌中书自称可与西安当地某医学院校合作，为零基础人士做全套「真实可查」、满5年的助理医生档案。据报，类似操作一年能让百多人「成为医生」，每人收费1.78万。另有机构自称一年可「操作」2万多套这样的证书，通过率超95%。

安徽淮南家诚教育咨询公司负责人胡某还表示，其掌握卫健系统和医学院校资源，学员首期缴费1万元，就可在国家卫健委官网查到执业信息，最终全套办完、拿到实体证书仅需16.8万元。

《封面新闻》记者实测，缴纳1万元后，隔日卫健委官网确实显示，他已被登记为「上海某门诊部外科执业医生」。目前，记者已将全部暗访证据通报西安、淮南执法部门，当地警方介入调查。

最Hit
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
18小时前
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
影视圈
15小时前
因AI抢饭碗，30岁「霸总」演员许鹏无戏可拍，返乡摆摊卖菜。
00:39
AI短剧冲击｜30岁「霸总」许鹏无戏可拍返乡摆摊卖菜 曾一天拍戏16小时
即时中国
4小时前
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
即时中国
19小时前
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
即时中国
4小时前
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
足球世界
21小时前
韩国健身网红炒股惨蚀7亿 沉迷高风险杠杆一铺清袋 劝散户勿追急升股及孖展
韩国健身网红炒股惨蚀7亿 沉迷高风险杠杆一铺清袋 劝散户勿追急升股及孖展
投资理财
6小时前
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
01:13
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
即时中国
19小时前
刘家荣儿子刘永健忘地址爆粗公审银行遭狠批急删片 狂踩香港落后：台湾素质系最好
刘家荣儿子刘永健忘地址爆粗公审银行遭狠批急删片 狂踩香港落后：台湾素质系最好
影视圈
14小时前
专拣影相做运动市民落手 偷信用卡大额签帐涉款200万元 盗窃集团4骨干被捕
突发
14小时前