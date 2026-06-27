中美关系│南航斥36亿美元购波音货机 近年罕见大单

美国飞机制造商波音（Boeing）过去10年在中国航空市场的新订单明显减少，但随著中美关系近期回暖，情况或有改变。中国南方航空昨日(26日)公布，旗下附属公司与波音订立飞机收购协议，将购买2架B777F货机和5架B777-8F货机。

根据公告，订单目录价格总额36.2亿美元（约282亿港元）。总代价将根据各飞机交付时间，于2027年至2034年分期支付予波音。

南航表示，当前及未来一段时间跨境电商持续成熟，产业升级加速出海，同时粤港澳大湾区建设、共建「一带一路」等重大国家战略，为公司提供更广阔的发展机遇，公司积极把握发展机遇，保持运力份额稳健增长，进一步优化机队结构，今次交易有助于增强公司的盈利能力和核心竞争力。

这是波音近年来在中国市场获得的少见大额订单。美国总统特朗普5月15日结束访华后表示，中国将采购可能多达750架波音飞机。波音公司当时则称，已收到中国引入200架飞机的初步承诺。

