台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网

台湾多地连场暴雨，在雨水冲刷下，彰化县昨日（26日）意外揭发荔枝园保鲜纸弃尸案。被包裹成木乃伊的死者身份曝光，警方查出是失踪数月的47岁林姓女子，今日（27日）拘捕3名弃尸男疑犯。

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综合台媒报道，26日上午9时许，彰化县芬园乡荔枝园有民众报案，称在路旁发现「奇怪的袋子」。警方到场打开惊见一具尸体，用棉被和保鲜纸包裹，尸体已呈蜡化，外观有长发，经比对后，相信是失踪林姓女子。

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案情透露，今年1月间，40多岁的林姓男子与死者林女在出租屋吸毒，林女因不明原因暴毙，林男因有吸毒前科，不敢报警，找了另外一名50多岁林姓男子，一起用棉被、保鲜纸裹尸，放在家中。来来60多岁林姓房客出狱回家，发现这具尸体，当场吓坏，3男共同商讨怎么处理，最终将尸体搬运到荔枝园丢弃，并以板子盖住。

由于近期连日大雨，板子移位，导致女尸被意外发现。有警员说这是「还林女公道」，得以重见天日，涉案弃尸者已被拘捕。