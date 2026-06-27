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孙颖莎、王曼昱毕业 照片登上海交通大学校友墙

即时中国
更新时间：17:00 2026-06-27 HKT
发布时间：17:00 2026-06-27 HKT

6月是内地大学的毕业季节。乒乓球女单全球排名一、二位的中国「一姐」「二姐」孙颖莎、王曼昱，近日顺利在上海交通大学毕业，身穿学士服跟校长合影，毕业照也出现在上海交大安泰经管学院的校友墙上。

26日晚，中国男子游泳运动员费立纬在社交平台晒出毕业照，称「交大把我毕业了」。照片中，多位运动员身穿学士服，与上海交通大学校长丁奎岭合影。除费立纬本人外，照片中还包括女子孙颖莎、王曼昱，男子游泳运动员赵梁州、孙晨博，女子游泳运动员钱心安，男子赛艇运动员王宇洋等。几人学士服上均绣有运动员姓名。

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6月26日晚，中国男子游泳运动员费立纬在社交平台晒出一组运动员的毕业合照。 社交平台
6月26日晚，中国男子游泳运动员费立纬在社交平台晒出一组运动员的毕业合照。 社交平台

27日，内地澎湃新闻从上海交通大学安泰经济与管理学院证实，上述运动员均已顺利毕业并获得学位。同日，在安泰经管学院楼，孙颖莎与王曼昱身穿学士服的照片已登上学院一楼的校友风采展示墙，照片显示，二人为2019级本科生、乒乓球奥运冠军。

而孙颖莎、王曼昱的「下一站」也已确定，将赴北京清华大学继续求学。据报道，2025年9月16日，清华大学2026年社会科学学院接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合考核名单公示，孙颖莎、王曼昱榜上有名。

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