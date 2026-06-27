中国官方全球征集南京大屠杀文献资料

6月26日起，「侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆」南京大屠杀文献研究与交流中心面向全球公开征集文献资料。本次征集长期有效。对于具有重要史料价值的文献，经专家评估后可协商有偿征集。

1937年12月13日，日军攻占南京，制造惨绝人寰的南京大屠杀，六周内肆意屠杀平民与士兵，遇难同胞超30万，并进行纵火、劫掠、强奸等暴行。大量史实、影像、证人证词记录下这段血泪历史。2014年，中国将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。

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根据「侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆」微信公众号，本次征集旨在深入挖掘、抢救、整理和保存南京大屠杀相关历史文献资料，丰富馆藏资源，推动史实研究、国际传播与和平教育，为传承历史记忆、弘扬和平理念、促进文明交流互鉴提供文献支撑。

重点征集内容包括：南京大屠杀相关原始档案、文献及研究资料；「慰安妇」问题相关文献资料；南京保卫战、南京沦陷史相关史料与研究成果；东京审判、南京审判及其他审判日本战犯相关文献资料；南京大屠杀纪念、教育、研究与国际传播相关资料；中国人民抗日战争，特别是江苏省及南京地区抗战历史相关文献资料。优先征集具有原始性和稀缺性的未公开档案、私人收藏文献、海外出版的相关资料，以及具有重要研究和收藏价值的文献资源。

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小标题：具史料价值的 可协商有偿征集

征集方式包括：一原件捐赠。捐赠人将文献原件无偿捐赠给本馆永久收藏。捐赠人应保证所提供资料来源合法、权属清晰。二复制采集。对于捐赠人希望保留原件的珍贵文献，本馆可根据捐赠人意愿安排专业人员进行扫描、复制，征集其电子版或复制件。

三是有偿征集。对于具有重要史料价值的文献，经专家评估后可协商有偿征集。上述文献可通过邮寄或现场交接等方式办理征集手续。该馆承担文献征集过程中产生的邮寄、扫描复制等相关费用。

