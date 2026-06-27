海南航空｜深圳航班提早10分钟起飞 大学生提告胜诉逼多间航司改「霸王条款」

消费者维权迎来历史性胜利！广东金融学院一名大学生胡栋诚，因不满海南航空将航班提前10分钟起飞，导致其精密计算的机场地铁行程作废，更不满航司以「提前未超15分钟不属不正常航班」为由拒绝赔偿，愤而向深圳宝安区法院提起诉讼，要求海航赔偿住宿费并确认该格式条款无效。这宗看似微小的官司昨日（26日）迎来最新进展，海航最终「认输」并与原告达成和解，承诺于今年7月30日前修改运输总条件，彻底取消该争议免责条款。事件更引发连锁反应，天津航空、春秋航空等多间航空公司已跟进修改条例，取消航班提前起飞的「15分钟免责门槛」。

精密地铁计算法被海航打乱

据内地媒体报道，胡栋诚原计划于4月3日早上7时40分，搭乘海航HU7731航班从深圳飞往呼和浩特。为了省钱，他特意算好时间，打算乘搭当日首班地铁于6时44分抵达宝安机场，以确保在7时20分截止登机前赶到。然而在3月25日，海航突然通知航班提前10分钟至7时30分起飞，值机截止时间亦相应提前，令他的地铁方案瞬间失效，他不得不提前一晚前往机场周边自费住宿。

事后胡栋诚向海航要求报销103.84元人民币（下同）的住宿费或免费退改签，却遭到海航客服以《海航运输总条件》规定「航班提前超过15分钟才算不正常航班、才可免费退改」为由，冷漠拒绝。

胡栋诚拒绝向航司的「格式条款」低头，他质疑：「乘客迟到，客票作废；航司提早，为甚么能免责？」他于3月27日正式向法院递交诉状。法律界人士亦指出，企业自行制定的格式条款在法律上不能排除或限制消费者的法定权利，海航的规定根本站不住脚。

天津及春秋航空火速跟进

在法庭压力与大众舆论声讨下，海航最终妥协。胡栋诚证实，他已收到海航赔偿的103.84元住宿费用。海航亦正式书面承诺，将于7月30日前修改《运输总条件》，全面取消「提前超过15分钟才可免费退改签」的限制。胡栋诚表示，将在海航正式修订条款后签署调解书撤诉。

此案在内地航空界引发强烈震荡，大批网民高呼「社会进步就是需要这样认真的人」。受此案影响，目前天津航空、春秋航空等多家航司已主动跟进，取消了提前起飞的15分钟时间限制，明确只要航班因航司原因提前，旅客均可享有非自愿退票或免费改签权益。