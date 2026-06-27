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iPad加价│传苹果游说美政府准买中国长鑫存储记忆体晶片

即时中国
更新时间：14:30 2026-06-27 HKT
发布时间：14:30 2026-06-27 HKT

英国《金融时报》报道，美国苹果公司（Apple）正游说美国特朗普政府，希望获准向中国长鑫存储（CXMT）购买记忆体晶片，以减轻记忆体晶片价格上涨对公司造成的财务压力。美国五角大厦早前将这家中国公司列入贸易黑名单。白宫、苹果及长鑫暂未回应。

路透社称，这波游说行动凸显美国大型科技公司面临的两难：一方面记忆体晶片成本飙升，另一方面华府又基于国家安全考量对中国晶片制造商实施限制措施。消息人士告诉《金融时报》，苹果一个多月前便接触美国商务部并与政府其他官员和华府盟友接洽。

长鑫存储是中国最大记忆体晶片商，美国前总统拜登执政时期的国防部认定其为中国涉军企业。美国一个跨部会委员会去年同意将这家公司列入美国商务部出口管制实体清单（Entity List）。美国企业若未获许可，不得向清单上的公司出口商品、软体或技术。

苹果近日调涨平板电脑（iPad）和笔记型电脑（MacBook）价格，称人工智能（AI）产业资料中心建设带动记忆体和储存晶片成本飙升，公司无法再为消费者承担成本。

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