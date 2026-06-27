朋友圈盗图｜兰州美女遭好友盗用生活照 P图成色情照跨省贩卖「二手原味衣物」 

甘肃兰州一名女子发现自己的朋友圈生活照被盗用，更遭人利用「P图」或人工智能（AI）软件合成低俗色情图片，在境外社交平台发布并借此收取可取得联络方式并购买「二手女性贴身用品」的「门槛费」牟利。警方调查后锁定事主朋友圈的一名「老熟人」，跨省将其拘捕归案。

朋友同事收不雅照 事主惊觉报警

综合内地媒体及《法治日报》报道，今年6月初，兰州市安宁区的黎女士接连收到陌生短讯及来电，询问她为何在境外社交软件上「不更新照片」。其后更有网友在其微信公众号后台留言求证，黎女士始发现有人盗用其生活照开设账号，并发布大量被换上其脸部特征的低俗色情图片，配以性暗示文字，声称支付「门槛费」可获取联络方式。

黎女士送锦旗感谢。

嫌疑人被抓。

更令黎女士困扰的是，其同事、朋友及家人后来也陆续从不同平台看到相关内容，纷纷致电询问，她于是向安宁公安分局报案。

警方赴云南拘「朋友圈老熟人」

安宁分局网安大队调查后发现，涉案照片均源自黎女士个人社交软件，且时间跨度大，经PS或AI软件剪辑拼接而成，初步判断为其「朋友圈」内的熟人作案。警方其后锁定一个QQ号，发现嫌疑人通过发布经处理的图片，吸引特定群体用以出售二手女性用品，并收取「门槛费」牟利。警方进一步锁定黎女士早年添加的好友李某，并于6月18日在云南某边境城市将他拘捕。

李某被捕后供认不讳，坦言在网上看到有人靠兜售「二手女性贴身衣物（原味物品）」等特殊癖好商品获取暴利，便想「如法炮制」。由于他多年前就添加了黎女士为好友，拥有较高的访客浏览权限，加之黎女士面容姣好、气质出众，他便动了歪心思，盗取其生活照进行处理。李某在警局内追悔莫及地称：「我就是想『借个脸』吸粉引流，那些低俗照片都是假的，我没想到后果这么严重。」

目前，警方已强令李某即时注销涉事境外帐号、永久删除相关帖文并向黎女士公开实名道歉，案件仍在进一步侦办中。