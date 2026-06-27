石家庄动物园｜「国字脸」网红萌猴正式定名「石英俊」 万名网民热烈参与征名

河北省石家庄市动物园内一只黑帽悬猴，早前因长相独特、拥有一张「方正无比」的「国字脸」而在网上火速爆红。由于其长相喜感十足，网民更戏称其「脸型比我的人生规划还要方正」。为此，动物园特别在社交平台发起公开征名活动，短短数日便吸引近万名网民提交创意。园方近日宣布，结合网民创意与当地城市情怀，正式为这只网红猴王定名为 「石英俊」。

方正脸型喜感十足

这只爆红的黑帽悬猴不仅是猴群中的首领（猴王），体格比其他同类更为壮硕，且站姿挺拔，极具威严。然而最吸引游客目光的，依然是牠那张轮廓极为方正的脸孔。不少网民指出，牠的外貌与经典卡通片《大耳朵图图》中，主角图图的爸爸「胡英俊」相似度高达九成。

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征名过程趣味横生

动物园于4月在抖音发起征名，反应热烈，收获逾1.3万点赞及近万条评论。网民创意百出，其中「胡英俊」因撞脸卡通角色，获得逾6,000点赞，一度成为大热。其后有网民提议应入乡随俗，让这只生活在石家庄的萌猴姓「石」。动物园综合创意与城市情怀，最终定名为「石英俊」。

「石英俊」虽为猴王，平日稳居高处、气场十足，但私底下却调皮搞怪，反差萌性格令牠火速出圈。大批游客慕名到动物园一睹其风采，其动态更成为网上热话。