江西财大｜17岁女生控诉男生性侵殴打 恐吓「油炸手指」逼签免责

江西财经大学一名2025级叶姓男生，近日被一名17岁女生公开指控多次对其殴打、性侵及死亡威胁。女生更因此患上重度焦虑抑郁。目前南京警方已就殴打案立案调查，江西财经大学表示将依据警方结论严肃处理。

男方家长嚣张称：学校已打点好

综合《中国新闻周刊》及《世界日报》等媒体报道，举报人小晟（化名）表示，她与叶某透过网络认识，叶某多次强行与其发生性关系，并暴力殴打、辱骂威胁。小晟透露，对方在施暴后曾逼她签下「不追究法律责任文书」，其后又强迫发生性关系。她更指叶某曾威胁说要「拔我指甲、油炸手指，要用钢管把我打得半身不遂」。

涉事男子为江西财大学生。

校方声明。

男方的恐吓信息。

相关新闻：性交化煞？︱内蒙神棍性侵女子及其15岁女儿 曾言「处女血解降」

小晟于今年4月分别向南京和杭州两地警方报警。案件材料显示，5月9日，南京市公安局建邺分局滨江派出所就小晟被殴打案出具行政案件立案告知书。同日，其控告强奸案被南京市公安局建邺分局以「现有证据无法证明所控告犯罪事实」为由决定不予立案。

5月10日，杭州市公安局西湖区分局亦针对强奸指控审查认为「没有犯罪事实」，决定不予立案。小晟提出刑事覆议后，该局维持原决定，她随后向杭州市公安局申请覆核，目前尚未收到结果。

事件最引发公众愤怒的，是暴力链条背后的家庭干预。小晟在长文中愤怒揭发，叶某的母亲日前在警局内态度极为嚣张，当众扬言：「我儿子不会被开除的，学校那边我们已经打点好了。」消息一出随即激起全网公愤，网民纷纷声讨男方仗势欺人，并强烈质疑学校是否真的存在不当干预，逼得江西财经大学官方帐号一度开启「一键保护」模式防范网民洗版。

校方：正配合警方调查

江西财经大学于6月26日发布情况通报，表示「网传一起涉我校2025级学生叶某某与校外人员的舆情，学校高度重视」，「目前南京警方正在调查，学校将依据警方调查结论依规依纪予以严肃处理」。

小晟向媒体表示，当日下午她已与校方人员见面，对方强调高度重视此事，「等警方出结果后，一定会按照校规校纪处分」。截至发稿，涉事叶某电话未能接通。