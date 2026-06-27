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清远落龙潭｜女游客溪谷玩水遭急流冲走 卡水底石缝多人救援失败溺毙｜有片

即时中国
更新时间：11:00 2026-06-27 HKT
发布时间：11:00 2026-06-27 HKT

暑期将至，不少人到野外溪谷玩水避暑，却随时堕入夺命陷阱。广东清远英德市一处野外溪谷日前发生致命意外。一名女子在「落龙潭」玩水期间，被湍急水流冲走，身体卡在石缝中，最终不幸身亡。现场多名游客曾冒险下水施救，惟未能成功。当地政府正处理事故善后工作，并重申该区域属非正规景点，设有警示牌禁止进入。

急流淹没卡石缝施救困难

综合内地媒体报道，事发于6月25日下午，地点为英德市石牯塘镇的野外溪谷「落龙潭」。一名女子与多名驴友（行山人士）在该处玩水时，疑因水流湍急被冲走，身体卡在水下石缝中。现场拍摄的影片显示，多名游客在溪水两边拉起绳索，有人趴在大石上试图将遇险女子拉起，惟当时女子身体已完全淹没在水面以下，头顶亦已看不见。

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多人曾落水，有人拉绳望救起遭急流冲走，卡水底石缝的女子。
多人曾落水，有人拉绳望救起遭急流冲走，卡水底石缝的女子。

一名亲历者形容，现场水流极度凶猛，「我自己也被冲下去了，幸好没撞到石头，自救上岸」，多名游客跳入水中试图施救，但始终无法将被卡住的女子拉出。其后当地救援人员及警方赶到现场，惟最终未能挽回女游客的生命。

多人协力曾尝试将卡在水底石缝的女子拉出来。
多人协力曾尝试将卡在水底石缝的女子拉出来。

属非正规景点 警示牌难阻游人

英德市应急管理局26日证实，事发后多方力量参与救援，惟遇险女游客被救起时已无生命迹象。石牯塘镇政府工作人员确认遗体已被打捞。

当局指出，「落龙潭」属野外溪谷，并非正规旅游景点，当地已在路口设卡并设置禁止玩水警示牌，但仍有人绕道进入探险。当局呼吁公众切勿前往未开发、未开放的危险水域游玩。英德市此前曾发生多宗同类事故，包括2025年五一期间邻近的「一线天」溪谷有驴友溺毙。

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