巴黎歌剧院｜中国聋哑网红拍照霸位爆冲突 亮五星国旗维权遭全网炮轰后道歉｜有片

法国巴黎歌剧院日前发生一宗涉及中国游客的冲突事件，在网络引发广泛争议。一名中国聋哑女网红「雪儿」在景点拍照时，疑因占用位置时间过长，与后方排队的外国游客发生争执，其间她高举手机展示五星红旗，并用手语表示「中国最优秀」、「中国人不可欺」。片段在社交媒体疯传后，舆论几乎一面倒批评其行为不当，将个人纠纷上升至国家层面。

长时间霸位打卡 旅伴动手推人

综合《镜周刊》及《东森新闻》等媒体报道，事发于巴黎歌剧院标志性的大理石楼梯区域，当时现场有数十名游客排队等候拍照。网传影片显示，一名外国男子疑因不耐烦，指着腕表催促「雪儿」加快速度，其后与同行男伴爆发口角及肢体推撞。

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以听语障碍（聋哑）身份走红的中国女网红「雪儿」（小红书帐号「史改珍（聋人）～PM」）在冲突期间，拿出手机展示五星红旗图片，向在场人士展示，用手语表达「看，中国最优秀，他们还欺负中国人」，更称「让大家都知道，我是中国人，我不会被欺凌」。此举不仅未能平息纷争，更引发其他在场游客及网上群众的强烈反感，指她企图以政治手段「绑架舆论」，直斥其行为是「低俗作秀、绑架爱国情怀」。

事主发文道歉 屈外国人插队在先

眼见舆论海啸式翻车，雪儿于25日在小红书发表662字道歉声明，承认在冲突中亮出国旗是「一时冲动的不恰当举动」，对「国旗被卷入个人矛盾」表示深刻反思及道歉。但她仍坚称是对方插队及率先做出侮辱性动作在先，自己仅拍了2、3分钟，并要求巴黎歌剧院公开完整监控片段以证清白。

网民质疑「惯犯」 道歉难息众怒

然而，这番辩解随即被网民以更多现场证据无情戳穿。有同日在场的网民指出，是雪儿一行人霸位拍摄长达十多分钟，且其丈夫先动手推人，并非外国游客插队。更有网民「起底」爆料，指这对聋哑网红夫妻根本是「扰民惯犯」：「上周在罗浮宫名画《蒙娜丽莎》前排队，也是这一男一女在画前反复摆pose拍照，不顾周围人等待了很久，最后被罗浮宫工作人员直接请了出去。」

对于网民踢爆的罗浮宫霸位前科，雪儿至今保持沉默，未有作出任何回应。大批内地及港台网民在留言区痛斥：「自己失礼在先，还好意思拿国旗当挡箭牌，真的是丢人丢到全世界！」

