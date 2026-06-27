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首尔成内地游客今夏首选目的地

即时中国
更新时间：09:30 2026-06-27 HKT
发布时间：09:30 2026-06-27 HKT

彭博社前日报道，受地缘政治紧张局势等因素影响，韩国首尔成为内地游客今年夏天首选旅游目的地，香港次之。

料到港人次194万居次

报道引述中国营销技术公司华凯营销汇编的预订数据显示，韩国首尔是内地游客今夏首选旅游目的地，6月至8月的内地客到访人次将飙升至215万，同比增14%。其次是香港，预计到访人次达194万。

数据分析显示，内地游客出行集中在亚洲区域，以东南亚地区增长尤为显著。马来西亚吉隆玻到访人次同比增长16%，越南胡志明和河内市也深受欢迎，跻身热门旅游目的地的十强。

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报道引述华凯营销主管布哈特说：「中国游客仍在出游，但今夏选择临近、安全、物有所值和较易抵达的目的地。」

地区地缘政治紧张局势对出游造成影响。尽管中国游客向来喜欢到日本旅行，但去年11月，日本首相高市早苗的「台湾有事」言论触怒北京，中日关系跌至低谷，官方和民间的交流双双陷入停滞。

日本国家旅游组织近期数据显示，5月到访日本的内地游客同比大幅减少60%，今夏到访日本的中国游客人数骤降，赴东京游客人数减少26%。

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