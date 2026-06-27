侮辱「七一勋章」获得者 发文云南女子遭行拘

云南省警方前日通报，一名女子在网上发布大量不当言论，侮辱「七一勋章」获得者、云南华坪女子高级中学校长张桂梅，挑起地域歧视、制造男女对立情绪，被行拘10日。

云南昆明市公安局盘龙分局前日通报，黎女士为泄私愤，在个人微博连续发布大量不当言论，公然侮辱张桂梅校长，相关不实及有害信息阅读量共计1989次，社会影响恶劣。目前该女子已被抓获，警方对其行政拘留10日，并责令删除全部违法内容。

现年69岁的张桂梅在贫困地区云南华坪县创建了免费女子高中，帮助上千名贫困女孩考入大学、走出大山。其事迹感动许多民众，亦得到官方肯定。2021年，张桂梅获颁授中共党内最高荣誉「七一勋章」，还曾获全国师德标兵、全国优秀教师、全国教书育人楷模、时代楷模、全国脱贫攻坚楷模等多项荣誉。