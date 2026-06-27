AI生成5秒视频等同充满10部手机 国家能源局吁节约用电

「生成5秒高清视频，用电量相当于充满10部手机。」进入人工智能时代，内地当局呼吁节约能源。国家能源局官员昨日指出，人工智能爆发式增长带动用电量激增，「十五五」时期预计全国年均用电增量达6000亿度，相当于一个中等经济体量国家的用电水平。国家能源局电力司司长杜忠明表示，未来将加力引导高载能产业向西部转移，西部地区不仅向外送电、煤、气，还要送Token（AI词元）。

料全国年均用电增量6000亿度

国家能源局局长王宏志昨日在国新办记者会上表示，2月底以来，全球能源市场出现剧烈波动，很多国家出现不同程度的能源短缺、油价暴涨、供应紧张，中国能源体系经受住了冲击，供需总体平衡、价格总体稳定，展现强大韧性。「十五五」时期将做好化石能源开发和储备，同时显著提升非化石能源供给。目前中国油气很大比例来自国际市场，官方将坚持能源进口多元化。

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国家能源局局长王宏志。封面新闻

国家能源局电力司司长杜忠明指出，去年全社会用电量和最大负荷都创下新高，「十五五」时期，随着算力用电激增，电动充电设施需求快速增加，以及其他行业和居民生活用电增长，预计全国年均用电增量将达到6000亿度左右，相当于每年新增一个中等经济体量国家的用电水平。夏季华东、华中、南方区域部分省份供应偏紧，通过跨省区的电力互济等手段，相信电力供应可以得到保障。

「我们的每一度电、每一滴油都来之不易。」 国家能源局规划司司长任育之呼吁节约能源，将加快完善政策机制，激发生产生活的节能降碳潜力。

中国能源生产集中在西部地区，消费则主要在东中部地区，国家能源局副局长万劲松表示，「十五五」期间在扩大「西能东送」的同时，要加力推进「西能西用」。引导高载能产业有序向西部转移，推动先进制造业、算力、氢能等产业布局与清洁能源基地开发协同，促进用能产业空间布局优化。未来，西部地区不仅向外送电、送煤、送气，还要向外送产品、送Token。

截至上月底，中国发电装机达40.1亿千瓦，规模位居全球首位。中国南方电力调度控制中心主管邓韦斯介绍，这一规模超过美国、欧盟、印度、日本、俄罗斯的装机总和，充分彰显中国电力产业的领先优势。