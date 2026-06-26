前湖北书记王忠林新职明确 任全国人大环资委副主任

十四届全国人大常委会第二十三次会议今日（26日）下午在北京闭幕，涉及多项任免案，包括任命王忠林为全国人大环境与资源保护委员会副主任委员，曾萍为全国人大常委会法制工作委员会副主任。

现年63岁的王忠林，山东费县人，曾任济南市市长、市委书记。2020年2月，在湖北武汉爆发新冠疫情后，王忠林接替马国强出任武汉市委书记，2021年5月升任湖北省省长，2024年再升任湖北省委书记，至今年5月30日卸任。

现年56岁的曾萍，辽宁沈阳人，中国政法大学法律系毕业，中国人民大学法律系行政法学专业硕士研究生，中国人民大学宪法学与行政法学专业博士研究生。她长期在全国人大常委会工作，2013年10月出任法制工作委员会研究室副主任，至此番履新。