Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前湖北书记王忠林新职明确 任全国人大环资委副主任

即时中国
更新时间：21:25 2026-06-26 HKT
发布时间：21:25 2026-06-26 HKT

十四届全国人大常委会第二十三次会议今日（26日）下午在北京闭幕，涉及多项任免案，包括任命王忠林为全国人大环境与资源保护委员会副主任委员，曾萍为全国人大常委会法制工作委员会副主任。

现年63岁的王忠林，山东费县人，曾任济南市市长、市委书记。2020年2月，在湖北武汉爆发新冠疫情后，王忠林接替马国强出任武汉市委书记，2021年5月升任湖北省省长，2024年再升任湖北省委书记，至今年5月30日卸任。

现年56岁的曾萍，辽宁沈阳人，中国政法大学法律系毕业，中国人民大学法律系行政法学专业硕士研究生，中国人民大学宪法学与行政法学专业博士研究生。她长期在全国人大常委会工作，2013年10月出任法制工作委员会研究室副主任，至此番履新。

 

最Hit
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
01:34
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
社会
11小时前
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
影视圈
7小时前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
影视圈
12小时前
Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管
社会
7小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
何文田华欣阁住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田华欣阁住宅电拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突发
8小时前
粤菜酒家抢客新招！每晚6点后小菜全单免加一 扬言「对抗通缩风暴」
粤菜酒家抢客新招！每晚6点后小菜全单免加一 扬言「对抗通缩风暴」
饮食
8小时前
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
影视圈
8小时前
万宁全场88折！一日限定快闪优惠 护肤品/保健品/日用品买一送一折上折
万宁全场88折！一日限定快闪优惠 护肤品/保健品/日用品买一送一折上折
生活百科
10小时前
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
2026-06-25 21:22 HKT