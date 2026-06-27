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中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤

即时中国
更新时间：17:02 2026-06-27 HKT
发布时间：16:47 2026-06-27 HKT

网上流传视频显示，26日黄昏6点左右，有「中国尊」之称的北京中信大厦遭小型飞机撞上，大厦部分玻璃幕墙损毁，小型飞机机尾等残骸散落在大楼楼底和路面，大厦紧急疏散。据官方通报，飞机上只有1名驾驶员，已死亡；另现场有13人受伤，目前全力救治中。

美联社报道，Flightradar24在社交媒体发文指出，一架由湖南「山河科技」（Sunward）生产的SA60L阿若拉（AURORA）小型飞机自北京以东约50公里的1座机场起飞后向西飞行，最后于当地时间傍晚6时前不久在东三环路附近结束飞行轨迹。

多个影片在社交媒体流传，显示一架白色飞机撞上中信大厦东面高层后在空中解体，碎片散落一地，其中部分残骸掉落在大厦东门簷篷上起火。事故发生后，当局对现场周边进行交通管制。

位于朝阳商业中心区的中信大厦是中信集团总部，其地上108层的高度为北京之最，又称「中国尊」。路透社引述目击者报道，中信大厦一带突然有大批警察进驻，期间有警员上前干预及阻止途经的市民和游客向大厦方向拍照。

X平台流传，该架小型飞机为东时双悦（北京）通用航空公司的B-12PP飞机，17时30分起飞，17时40分准备返场着陆时偏离航线，飞行监测一直追踪飞机到北京东五环一带失去了信号，后续联系不上该架机。

据了解，东时双悦通航主要提供空中游览、表演飞行、执照培训等服务，基地位于北京平谷石佛寺通用机场。

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