暗黑咖啡｜西安cafe「驱风油气泡美式」爆红 小红书现DIY教学医生吁慎饮︱有片

陕西西安一间咖啡店近日推出一款名为「风油精气泡美式」的创意饮品，在社交平台意外走红。这款售价9.8元人民币的咖啡，因制作时滴入数滴风油精（驱风油）而成为话题，店铺一天可卖出50至60杯，社交平台上更涌现大量打卡影片及DIY自制教学。

每杯滴2至3滴 清凉感适合夏季

据内地媒体报道，涉事咖啡店的工作人员表示，该款咖啡刚推出时反应平平，近日因网络影片发酵而突然火爆，目前仅供到店购买，未上架外卖平台。制作时，店员会根据风油精说明书「可口服」的指引，在冰咖啡中严格滴入2至3滴，以增加薄荷清凉感。

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有打卡的网民形容喝完后「确实很提神，但味道有点接受不了」，亦有网民戏称「喝完就能说风凉话了」。该店员工表示，这款咖啡的创意混合并非该店首创，但能吸引这么多顾客确实出乎意料。在小红书等社交平台上，亦有不少网民发布自制「风油精咖啡」的教学短片，进一步推高热度。

医生提醒：孕妇婴幼儿不宜饮用

风油精的说明书虽注明「口服，一次3至6滴」，但有医生警告，风油精含有樟脑、薄荷脑等成分，并不适合孕妇、婴幼儿和长者服用。若真想尝试，口服时建议以温水稀释4至6滴后饮用，切勿过量。

医生强调，这类创意饮品主要满足年轻人的好奇心理，从健康角度出发，不建议频繁过量饮用，尤其是有基础疾病的人群需格外谨慎。