习近平晤洪森 强调彻底铲除电诈「毒瘤」

中共中央总书记、国家主席习近平今日（26日）上午在人民大会堂会见柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森。习近平强调，中柬两国应在变局中显担当，为地区和平发展注入更多稳定性，并宣布中方愿与柬方建立安全伙伴关系，彻底铲除电信网络诈骗「毒瘤」。

四点主张深化中柬合作

习近平在会见中就深化中柬关系提出四点主张：

筑牢战略互信根基：双方要从历史中汲取力量，将互信水平提升到新高度，深化党际交往与治党治国经验交流。 走稳发展振兴之路：推动「工业发展走廊」和「鱼米走廊」取得实质性进展，充分释放中柬自由贸易协定潜能，推动务实合作成果更好惠及民生。 维护各自国家长治久安：中方愿同柬方建立安全伙伴关系，高度赞赏柬方清剿电信网络诈骗的决心和行动，愿与柬方持续发力，彻底铲除电诈「毒瘤」。 打造战略协作典范：中方愿同柬方加强协调配合，更好维护地区睦邻友好的基本面和合作共赢的大方向。

洪森：坚定奉行一个中国原则

洪森表示，衷心祝贺中国共产党领导下中国取得的发展成就，感谢中方支持柬埔寨选择符合自身国情的发展道路。他强调，无论国际形势如何变化，柬方始终坚持对华友好，坚定奉行一个中国原则，坚决支持中国反对任何形式「台独」分裂行径。

洪森指出，清剿电诈犯罪是柬埔寨当前工作优先事项，柬方愿同中方密切打击电诈执法合作。柬埔寨人民党愿与中国共产党共同落实新的两党交流合作备忘录，助力中柬命运共同体建设。

此次会见前，洪森于25日与全国人大常委会委员长赵乐际会面。洪森此行于25日至27日对中国进行正式友好访问，是其卸任首相后首次以参议院主席身份访华。