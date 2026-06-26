火车霸座｜江苏女遭大妈咬伤手臂后起疱疹 忧染传染病急索体检报告

江苏一名女子近日乘坐由北京开往上海的K1461次列车时，发现自己的卧铺被一名大妈霸占，理论期间遭对方咬伤手臀。事后伤口出现水疱及肿痛，女事主担心被传染疾病，经有关部门协助已找到涉事大妈，惟尚未取得对方体检报告。

据内地媒体报道，事发于6月19日，女事主陈女士持卧铺票登车后，发现其铺位被一名大妈占据，而大妈自己的位置在邻铺上铺。双方理论期间发生争执，大妈情绪激动下咬伤陈女士手腕。

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当时伤势看似不严重，仅有两个牙印，在乘务员调解下更换铺位了事。惟数日后伤口未愈合，反而越来越肿，牙印周围更出现水疱和疱疹，令陈女士担心对方可能患有传染病。

陈女士事后联络上海铁路公安及当地政务服务热线(12345)求助，经有关部门协助已找到涉事大妈，但未取得对方体检报告。她坦言「好几天睡不著，担心她有传染病」。

