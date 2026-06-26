极端天气｜河北宽城冰雹暴雨交加 街道瞬变白茫茫「流动冰河」水深及膝｜有片

河北省承德市宽城满族自治县6月24日傍晚遭遇罕见的暴雨及冰雹叠加侵袭。密集的冰雹与雨水混合，令街道瞬变「流动冰河」，部分路段积冰深度达膝盖，车辆无法通行。当地政府与市民连夜铲冰清道，未接获人员伤亡报告，但有农作物严重受损。

连夜抢险恢复交通

综合内地媒体报道，6月24日晚上约7时，宽城县城突然狂风大作，暴雨倾泻而下，紧接着密集的冰雹从天而降。冰雹虽仅如玉米粒大小，但来势凶猛，持续约半小时至近一小时。由于雨量过急，路面迅速积水，大量冰雹漂浮在水面上，形成白茫茫一片的「冰河」向低处流动。部分低洼路段积水与冰雹堆积深度达小腿甚至膝盖，有汽车半个车轮被淹没。

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有当地商户形容，这是数十年来未见过的场面，不少人直言「人都不敢出门」。一名仓库位于低洼位置的商户表示，仓库被淹半米深，货物损失估计达四、五万元人民币。

早在当日上午11时，河北省气象台已预报承德地区可能出现强对流天气，个别地点有冰雹。傍晚6时53分，宽城县气象台发布冰雹橙色预警，提醒宽城镇、龙须门镇等乡镇注意防范。

冰雹停止后，当地政府迅速组织工作人员，联合沿街群众连夜出动铁锹、扫帚清理路面冰粒与积水，并疏通堵塞的下水管道。经过约一小时抢险，城区主要道路恢复通行。

未有伤亡 农作物损失统计中

宽城镇政府工作人员证实，此次强冰雹属多年不遇的极端天气，但整体持续时间较短，镇区排水系统发挥作用，未出现人员被困、房屋损毁或车辆泡水等险情。主要灾情集中在农田，玉米、蔬菜等农作物被冰雹砸损，具体受损面积及经济损失仍在统计中。

至6月25日白天，当地天气已转好，居民生产生活恢复正常。当局提醒，夏季强对流天气突发性强，市民应密切留意气象预警，做好防范措施。