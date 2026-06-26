吴尊控诉行李延误三天无下文 国泰航空深夜发声明致歉：已成功追踪｜有片

国泰航空遭名人公开投诉。知名歌手兼演员吴尊昨日（25日）在社交媒体上发布短片，愤怒控诉国泰航空处理行李不当。他透露自己早前由澳洲墨尔本飞往法国巴黎，期间因航班延误被改道至英国曼彻斯特转机，然而抵达巴黎后，行李竟然「失踪」长达三天，期间多次致电国泰客服查询，均仅获得「极不积极且不用心」的回复。事件随即引发网络热议，国泰航空昨日深夜发表紧急声明，对事件为旅客带来的不便深表歉意，并澄清目前已成功追踪到涉事行李，正协调后续运输安排。

据吴尊在影片中描述，他原定从澳洲墨尔本经香港飞往巴黎，但首段航班延误近三小时，导致错过原定前往巴黎的航班。国泰航空其后安排他改经英国曼彻斯特转机往巴黎，他在香港登机前曾反复确认行李会随行，获国泰职员确认后才登机。

到达曼彻斯特后，国泰安排了一名华人员工协助转机，他再次强调行李必须送到巴黎，对方回应称这是其任务。然而吴尊抵达巴黎后，行李却一直未有出现，他在巴黎等候三日仍无下文，多次致电查询均未能获得积极回应，最终决定拍片公开事件。

国泰回应

国泰航空于6月25日晚就事件回应，对联程航班接驳及后续转机导致的行李延误，以及为旅客造成的不便深表歉意。

国泰解释，行李到达曼彻斯特后，因当地衔接转运出现问题，未能及时装载至前往巴黎的后续航班。国泰表示经与相关航空公司及机场密切沟通，已成功追踪到该行李，将与旅客及相关航司协调后续运输安排，务求尽快将行李送交。