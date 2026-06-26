马云低调现身哈佛及MIT校园 插秧团建后赴美引关注

6月25日，有网友偶遇阿里巴巴创始人马云低调现身美国哈佛大学、麻省理工学院校园，引发网络热议。此次海外高校之行，紧随其此前与阿里、蚂蚁核心管理层杭州插秧团建之后，行程轨迹备受关注。

马云穿著简便低调

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根据网友现场拍摄的画面，马云身著简约白色休闲T恤、佩戴墨镜，整体穿搭低调随性，全程仅有两名随行人员陪同，出行阵容十分简朴。

马云低调现身美国。

行走在校园途中，马云状态松弛舒展、神采奕奕，偶遇路人时还会主动亲切打招呼，状态极佳。不少偶遇网友直言，马云气色出众、精神饱满，气质利落。

此次海外学术走访前，马云刚参与完阿里、蚂蚁核心管理层的特色线下团建活动，相关画面此前已在阿里内网刷屏。

6月22日，阿里内网流出一组实拍照片，马云携手阿里巴巴、蚂蚁集团十余位核心管理层人员现身杭州郊外水田，阿里董事长吴泳铭、高管蒋凡、吴泽明、蒋芳、邵晓锋，以及蚂蚁集团董事长井贤栋、CEO韩歆毅等核心骨干悉数参与。

马云低调现身美国。

一众企业高管褪去正装、挽起裤腿、光脚踏入水田，沉浸式躬身插秧劳作，没有西装职场氛围、没有工作汇报PPT，众人忙碌一上午，最终栽种出半亩长势错落的秧苗，画面朴实接地气。

本次插秧活动照片与感悟内容，源自阿里合伙人、高德董事长刘振飞在内网发布的题为《手里有秧，才能确保未来有粮》的文章。文中写道：「季节到了，该种的时候必须种，该熬的时候就得熬。只要你照顾好地，选好苗，认真做好每一件事，剩下的交给时间，地就不会亏待你。」

自卸任阿里巴巴日常管理工作后，马云长期淡出商业公开活动，将个人核心重心聚焦于全球前沿科研、高等人才教育、农业科技落地三大领域，持续走访海内外顶尖高校，深耕学术与公益科研赛道。

公开履历显示，马云早已深度参与国际顶尖高校的学术研究与人才培育工作。2023年，他受聘担任日本东京大学东京学院客座教授，聘期为2023年5月1日至10月31日，任职期间专注前沿学术课题研究与青年人才培养，持续助力全球青年创新力量成长。