荒野求生｜湖南13岁智障男童走失5日 堕4米深隐蔽坑洞靠积水奇迹生存

湖南永州近日发生一宗令人啧啧称奇的荒野求生奇迹。新田县一名患有智力障碍、智商仅相当于两岁幼童的13岁男童走失5日后，搜救人员在其住家附近仅500米外的一处荒山上「斩草寻人」，意外在一个被茂密草丛完全遮蔽、深达4米的天然坑洞内发现男童。令人惊讶的是，男童获救时身体状况良好。搜救队指出，坑洞内极为阴凉且有积水可供饮用，是男童得以奇迹保命的两大关键。

搜救队开山斩草惊现4米深隐蔽地洞

综合内地媒体报道，该名13岁智障男童于6月21日上午独自离开家门。路面闭路电视显示，他当时独自走向田间方向。由于男童同时患有癫痫，走失后家人万分焦虑，随即联同警方、村民及多支民间专业救援队在周边山林展开地毯式搜索。然而，由于山势陡峭且草木繁茂，搜救队虽多次使用航拍无人机在涉事山头进行低空排查，却始终未能发现其踪影。

直至6月25日下午5时许，长沙岳麓蓝天救援队决定采取「古法」。队员按照男童家属提供的位置线索，利用镰刀及柴刀，将荒山上大片一人高的可疑草丛逐一清除。「斩草」约半小时后，队员突然发现泥土下赫然隐藏着一个直径狭窄的天然坑洞。队员用强光手电筒向洞内照射，惊喜发现失踪多日的男童正蜷缩在洞底。

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洞内积水与茂草遮荫成保命符

参与现场救援的蓝天救援队队长谭章向传媒透露，男童坠落的坑洞约有4米深，其失足掉落后，因智力障碍及虚弱，完全无法自行爬出。然而，这个将他困住的深坑，却同时成为了他的「天然庇护所」。

谭章分析，近期南方天气持续酷热，幸好该坑洞上方有厚密的茅草遮挡，令烈日无法直接照射，洞内环境相对阴凉；更为关键的是，洞底有天然的积水。男童在失联的五天内，正是依靠饮用这些洞内积水解渴，并在阴凉的环境下避免了致命的热射病与严重脱水。谭章指出，在洞内有水和遮荫的条件下，人类在极限环境下理论上可存活10至20天。

被救男童经现场初步医学检查，除了身上有少许树枝刮伤及蚊虫叮咬的红肿外，并无严重外伤，生命迹象平稳。由于男童在洞内受困多日，身体极度虚弱，目前已送往当地医院接受进一步的补液与留院观察。

医生表示，由于其胃部长期处于空腹状态，暂时不能进食固体食物。男童的获救，无疑为这场惊心动魄的跨日搜救划上了一个完美的句号。