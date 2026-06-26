驻京观察：当AI悄然替代「白领基础岗」

「本以为熬完实习期能顺利签约，一早却收到HR通知，整个教研组都得走人。」北京知名高校英语翻译硕士可欣，前日向笔者倾诉求职遭遇。她供职的教培机构刚完成AI大模型落地，上月先行裁撤大模型研发团队，如今教研岗位也大幅缩减。3年前本科毕业时正值疫情管控放开，经济复苏不及预期，她随大流选择读研缓冲；待到硕士毕业，AI又悄然替代了大批入门职位，不由感叹「毕业生好难」。

今年全国高校毕业生达1270万人，再创历史新高，就业市场承压明显。自2020年疫情以来，青年就业压力本就持续累积，如今又被AI大范围落地进一步放大，其中经验单薄、以基础标准化工作为主的职场新人，受岗位替代效应冲击最为直接。

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北京财经高校金融专业大四学生小钧也深有感触，他身边绝大多数同学都选择考研、考公，直接进入企业就业的寥寥无几。在他看来，很多基础岗位工作均可由AI承接，缺乏实操经验的应届生难获企业青睐。

据国家统计局最新数据，5月全国城镇调查失业率回落至5.1%，就业大盘总体平稳。但灵活就业群体持续扩容，中国新就业形态研究中心本月报告预计，灵活就业人数今年达3.2亿，成为就业市场重要支撑。按全国7.25亿总就业人口测算，灵活就业占比已超44%。

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眼下AI对就业的替代效应尚未集中爆发，却已悄然渗透各行各业，长期恐加剧结构性就业矛盾。中国社科院学部委员蔡昉近日在《学习时报》刊文警示：随着人工智能模型向通用人工智能提升，冲击对象将从平均技能逐渐达到顶端技能，对白领的就业替代将是全面的；其赋能机械人、智能体浪潮不可阻挡，替代蓝领岗位也是大势所趋。

他相信，AI就业冲击效应很可能在某个时点突然显化，应引导AI开发和应用对标积极就业政策，建议以规制、奖惩、引导方式，让AI的岗位创造效应，尽可能大于对既有岗位的破坏效应。

杨浚源