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湛江秃头企鹅迁居后长「黑发」 网友求秘方

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更新时间：08:46 2026-06-26 HKT
发布时间：08:44 2026-06-26 HKT

今年初因「秃头」走红网络的广东湛江动物园高龄企鹅「秃秃」，近日实现惊人「逆袭」。迁居宁夏银川企鹅馆养护3个多月后，「秃秃」的头部竟然长出浓密油亮的新羽毛，全身毛发都焕然一新。不少网民表达「羡慕」，向馆方「跪求生发秘方」。

广东湛江动物园高龄企鹅今年初因「秃头」走红网络。上游新闻
广东湛江动物园高龄企鹅今年初因「秃头」走红网络。上游新闻
秃秃「秃头」时和现在的对比照。
秃秃「秃头」时和现在的对比照。
现在的「秃秃」不秃了，绒毛厚实。 梦幻海洋企鹅馆视频截图
现在的「秃秃」不秃了，绒毛厚实。 梦幻海洋企鹅馆视频截图
「秃头企鹅」搬家后有新伙伴。视频截图
「秃头企鹅」搬家后有新伙伴。视频截图

「我们就是很正常的照顾它，毛自然会生长出来的，」内地《上游新闻》引述银川花博园梦幻海洋企鹅馆工作人员昨回应，其实并无特殊「生发秘方」，「秃秃」的康复得益于全方位环境改善。如今它和其他企鹅群居相处融洽，加之饲养员每日定时定量科学喂食、精细照料，它吃得好、睡得香。

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「秃秃」是一只阿德利企鹅，从南极来到湛江已有10余年。3月初，「秃秃」被送往花博园梦幻海洋企鹅馆收养救治。短短3个多月后，「秃秃」完成华丽蜕变，周身绒毛厚实饱满、色泽鲜亮，整体样貌焕然一新，成为场馆的网红明星，吸引游客专程打卡探望。

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