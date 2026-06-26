苏州日本母子遇袭案两周年 校园仍部署警力

前日是江苏苏州日本母子遇袭案两周年，日本媒体报道，尽管案件已过去两年，但苏州有关部门仍然在日本人学校门口和校巴站部署大量警察和保安，警察守护学生放学的场面，已是学校附近的日常景像。

2024年6月24日，苏州日本人学校一辆校巴载学生回家期间，被一名中国男子持刀袭击，造成一对日本母子受伤，中国籍校车保母胡友平重伤离世。事发后，52岁的周姓凶徒被判死刑，并于去年4月执行。

共同社报道，事件至今已两年，当地日本人已鲜少谈论此事，日常生活逐步恢复，但孩子们上下学的安全防护依旧严密，至今校园附近仍有大约10名警察驻守戒备。一名日本学生的母亲说：「一开始对警察跟在后面感到吃惊，但确实会让人放心。」

另外，两名日本人上月在辽宁大连涉嫌因走私稀土出境被中方拘捕。共同社昨日报道，两人为日本电机巨头「富士电机」的员工。富士电机在华主要制造工业用摩打和自动售货机。据悉，其产品绝大部分面向中国市场。日本首相高市早苗去年11月发表关于「台湾有事」的国会答辩后，中日关系持续恶化。今年1月起，中国加强军民两用物项（含稀土）对日出口管制。