北京链博会︱10家日本企业团体参加 数量居亚洲之首

自高市早苗就任日本首相后，中日关系因其「台湾有事」言论而陷冷。国际供应链促进博览会（链博会）近日在北京举行，央视旗下新媒体「玉渊谭天」发文，今届共有10家日本企业团体参加本届链博会，数量居亚洲国家之首。



文章称，企业团包括日本经济团体联合会（经团联）、日本商工会议所、关西经济联合会、日中经济协会等，其中经团联是日本规模最大、最具权威的综合性经济团体，核心会员几乎囊括日本所有领域的重要企业；日本商工会议所是日本规模最大的全国性工商组织之一；关西经济联合会所代表的关西地区是日本第二大经济圈。

报道提到，由约200名商界领袖组成的日本经济界代表团曾计划今年初访问中国，但是因为日本首相高市早苗去年11月的「台湾有事」言论而被一再推迟。

与会的日本贸易振兴机构中国东北亚地区总代表小野寺修在链博会现场接受「玉渊谭天」访问说，「各企业到访是为了维持与中国商界的关系。现在的日中关系并不是非常好，我们希望日中关系能尽快改善，如果关系长期恶化，会让人感到忧虑」。



对于日本经济界人士近期接连到访是否代表中方调整对日本经济界访中交流的态度以及对日本企业有何期待，中国商务部发言人何亚东今天在例行记者会表示，高市早苗的涉台言论严重损害中日关系政治基础，对中日经贸合作造成严重负面影响。



新华网引述何亚东说，希望日本经济界从自身利益出发，敦促日本政府切实反思纠错，为两国经贸合作重回健康发展轨道创造条件。