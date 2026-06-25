食人族？︱四川景区日薪¥300聘「野人」 入职条件要求「喜吃生食」

近日，四川省泸州市清溪河漂流景区发布了一则「全网招募野人NPC（非玩家角色）」的招聘启事。当中「优先考虑喜爱进食生食」及「严禁说人话」等另类要求，随即在各大社交平台上引发广泛热议。

据内地媒体《封面新闻》报道，该景区负责人赵峰昊透露，目前已接获逾一千份求职履历。首阶段招募的四个名额已满，景区后续将视乎实际情况，分阶段开展第二及第三轮招募。

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据悉，该景区为丰富旅客的游玩体验，今年决定延续「野人NPC」的互动环节，并公开招募扮演「野人」的演员。成功获聘者须穿著特定的野人服饰，在漂流河道的平缓区域进行巡逻、跳演抽象舞蹈，并与旅客进行生动搞笑的互动。

针对招聘启事中引人注目的要求，赵峰昊解释，「喜爱进食生食优先」实指进食水果、青瓜及番茄等生鲜蔬果，而非生肉，此举纯为配合角色设定。至于「严禁说人话」则是为了保持角色的沉浸感，规定演员在表演期间原则上仅能发出「呜呜」或「嗷嗷」等叫声；惟遇上旅客问路或突发情况时，演员仍可恢复正常言语沟通。

报道指出，此次招聘吸引了大批年轻人应征。在逾千份履历中，绝大多数为在校大学生，不少网民更戏称此职位是「带薪发疯」及「社交恐惧症患者的福音」。赵峰昊补充，应征者中有九成为年约二十岁的男性在校大学生，许多人在求职信中坦言，希望借此工作释放生活压力，并体验截然不同的人生。