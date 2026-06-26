Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南两女遭「浸猪笼」游街 警称博流量拘涉事9人

即时中国
更新时间：09:00 2026-06-26 HKT
发布时间：09:00 2026-06-26 HKT

湖南省两名年轻女子近日遭多名男子困在「猪笼」内游街示众，笼外还挂着「偷人的（意指通奸）」牌子，影片在互联网热传。当地警方称，此场面是为博取流量而拍摄，涉事人员已被拘留。

根据湖南汨罗市公安局今天（26日）通报，警方指38岁何姓男子为博取网络流量、牟取不当利益，自6月22日以来，纠集龚某某等8人在汨罗公共场所多次摆拍低俗场景，制造网络话题，破坏公序良俗，造成恶劣社会影响。目前，公安机关已依法对策划组织者何某予以刑事拘留，对龚某某等8人予以行政拘留，案件正在进一步办理中。

网友发布视频称，湖南岳阳汨罗市一街道上出现多名男女当街拉人「浸猪笼」游行，沿途敲锣打鼓，引来不少人围观拍摄。大不锈钢笼中有两名戴口罩的女子，还有一只黑狗，笼子上方竖着一块纸牌，写上「偷人的」三个字。

综合江西电视台「都市现场」等报道，湖南汨罗市归义街道办工作人员回应称，不允许以此类方式博眼球，发现类似情况会及时制止。岳阳市文旅局工作人员也称，当地并无此类所谓「移风易俗」做法，这种行为属于传统陋习，若发现类似情况建议报警监管。

汨罗市城北派出所工作人员向内地「猫头鹰视频」回应称，涉事人员已经被拘留，此事是为博取流量拍摄的视频。

公开资料显示，「浸猪笼」是明清民间宗族私刑，非官府法定刑罚，多用于惩处被认定通奸、不守妇道者，女性受害居多。行刑时将人捆入运猪竹笼，绑石块沉入河湖；轻罚仅浸水羞辱，重罚直接溺亡，暴露旧社会私权滥刑与性别不公。

最Hit
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
12小时前
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
影视圈
13小时前
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
影视圈
11小时前
明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人
明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人
社会
12小时前
素海霖被捕 港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注
00:49
素海霖被捕｜港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注被捕
突发
14小时前
六合彩︱头奖$2400万搅珠结果出炉！即睇幸运儿系咪你！
社会
12小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
世界杯2026︱佛得角门将战靴来自福建莆田 代工厂：世界杯赛前急单
世界杯2026︱佛得角门将战靴来自福建莆田 代工厂：赛前急单200多对
即时中国
2小时前
谭俊彦开腔亲解狄龙「老样」为演戏 看淡陈晓华朱敏瀚「分讯」：冇可惜将来难说。
08:56
谭俊彦开腔亲解狄龙「老样」为演戏 看淡陈晓华朱敏瀚「分讯」：冇可惜将来难说
影视圈
14小时前
顺德「莫氏鸡煲」热潮已过　日销200只鸡降至不足20只。第一现场
顺德「莫氏鸡煲」热潮已过？ 日销200只鸡断崖式降至不足20只
即时中国
20小时前