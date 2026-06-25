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湖南两女遭「浸猪笼」游街 警称博流量拘涉事人员

即时中国
更新时间：20:27 2026-06-25 HKT
发布时间：20:27 2026-06-25 HKT

湖南省两名年轻女子近日遭多名男子困在「猪笼」内游街示众，笼外还挂着「偷人的（意指通奸）」牌子，影片在互联网热传。当地警方称，此场面是为博取流量而拍摄，涉事人员已被拘留。

网友发布视频称，湖南岳阳汨罗市一街道上出现多名男女当街拉人「浸猪笼」游行，沿途敲锣打鼓，引来不少人围观拍摄。大不锈钢笼中有两名戴口罩的女子，还有一只黑狗，笼子上方竖着一块纸牌，写上「偷人的」三个字。

湖南两女遭「浸猪笼」游街引发关注。
湖南两女遭「浸猪笼」游街引发关注。
湖南两女遭「浸猪笼」游街引发关注。
湖南两女遭「浸猪笼」游街引发关注。
多人随着「猪笼」游街跟拍。
多人随着「猪笼」游街跟拍。
多人随着「猪笼」游街跟拍。
多人随着「猪笼」游街跟拍。

综合江西电视台「都市现场」等报道，湖南汨罗市归义街道办工作人员回应称，不允许以此类方式博眼球，发现类似情况会及时制止。岳阳市文旅局工作人员也称，当地并无此类所谓「移风易俗」做法，这种行为属于传统陋习，若发现类似情况建议报警监管。

汨罗市城北派出所工作人员向内地「猫头鹰视频」回应称，涉事人员已经被拘留，此事是为博取流量拍摄的视频。

公开资料显示，「浸猪笼」是明清民间宗族私刑，非官府法定刑罚，多用于惩处被认定通奸、不守妇道者，女性受害居多。行刑时将人捆入运猪竹笼，绑石块沉入河湖；轻罚仅浸水羞辱，重罚直接溺亡，暴露旧社会私权滥刑与性别不公。

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