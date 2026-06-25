蔡天凤碎尸案︱海南男子称遭蔡母张燕花骗款2745万 报案后疑警方有人通风报信

2023年2月发生的名媛蔡天凤碎尸案曾轰动全港。据内地《澎湃新闻》报道，海南省文昌市男子李昌业近日报案，指控蔡天凤的母亲张燕花（五姐），在短短五个多月内，以银行账户被冻结及投资高回报项目等为由，先后骗取其高达2745万元（人民币，下同）。目前，内地警方已对张燕花以涉嫌诈骗罪刑事立案，并将其列为网上追逃人员。事件中更牵涉有公安民警涉嫌违规查询机密资料并通风报信。

事主获邀到港见面住五星级酒店

据李昌业称，他原本并不认识张燕花，而是与张燕花的妹妹张某祝为校友。2023年7月，在张某祝的引荐下，张燕花主动添加了他的微信。同年8月2日，张燕花邀请李昌业前往香港会面。在港期间，李昌业被安排入住五星级酒店，受到了极高规格的接待。

见面时，张燕花声称其遇害女儿蔡天凤生前在文昌市某银行存有2000万元存款，早前因疫情关系未能提取。她表示稍后会亲自前往提取，并承诺将其中1000万元寄存在李昌业的账户内，以示对他的极大信任。

李昌业称，自2023年8月至12月期间，张燕花不断以合伙从事珠宝生意、开设麻将馆等高回报投资项目为由，多次要求他转账。每次转账金额动辄百万至数百万元不等。李昌业出示了微信聊天记录及银行转账凭证，证实他先后共计向张燕花转账达2745万元。

张燕花拒绝还钱

李昌业解释，由于张燕花长期声称自己人脉广阔，认识国企及上市公司的老总，并保证其主导的任何投资项目均能获取丰厚利润，令他深信不疑。直到2024年1月，当张燕花再次要求注资时，李昌业坦言自己已倾尽家财，并反过来要求对方偿还部分款项。至同年3月，张燕花未有如期支付麻将馆投资的固定回报，李昌业始惊觉可能受骗。

2025年5月16日，李昌业以涉嫌诈骗为由，向海口市公安局美兰分局正式报案。同年6月11日，警方下达《立案告知书》，以涉嫌诈骗罪对张燕花进行刑事立案，并对其展开网上追逃。

然而，案件随后出现戏剧性发展。美兰公安分局在立案后，曾多次与张燕花沟通以协调还款事宜，但警方强调从未向其透露已被立案及上网追逃的机密信息。但在2025年12月23日，张燕花突然要求李昌业必须先签署她草拟的《自愿撤案书》并提交警方，否则拒绝谈判。她更直言：「我已经被立案侦查，现在是一名网上在逃人员……现在你也别想拿回一分钱。走法律程序，一百年都收不回钱，你要追钱就去找阎罗王去收钱。」

李昌业被要求签署《自愿撤案书》

张燕花的反应令李昌业强烈怀疑有公安内部人员通风报信。今年2月，他向时任海南省公安厅厅长作出信访投诉。案件随后转交海口市公安局处理。经内部调查证实，文昌市公安局确实有一名与案件无关的民警，曾多次违规查询张燕花的机密资料。

针对上述指控，《澎湃新闻》记者曾于本月中旬多次致电张燕花求证，惟对方一直拒接电话，对邀访亦未作任何回应。

文昌市公安局于本周三（24日）正式回应媒体查询时承认，接获相关投诉后，经核查确实发现有个别民警存在违规违纪的问题。该局表示，目前正对相关民警进行审查调查，对于任何违规违纪行为，局方将坚决依规、依纪、依法进行严肃的追责问责。