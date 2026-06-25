狂收15张「牛肉干」︱广州交警严打违规「电鸡」司机 家长苦口婆心：唔好学我

广州市近日大力整治电动自行车（俗称「电鸡」）的违规行驶乱象。日前，当地一名家长指出，交警部门近日的执法力度极为严厉，他在查询后惊觉自己竟然已累计收到高达15张交通违规罚单。

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据《金羊网》报道，家住广州市越秀区的杨先生表示，他每日均需骑乘电动自行车来回接送孩子上下学。然而，最近在查询交通违例记录时，赫然发现自己已累计被电子监控抓拍并开出15张罚单，罚款总额达750元（人民币‧下同）。

罚款共¥750

杨先生透露，在每日接送孩子的骑行途中，他曾多次因各类交通违法行为而被路面监控系统记录。其被处罚的事由主要包括：乘坐在后座的孩子未按规定佩戴安全头盔、未在非机动车道内行驶，以及闯红灯等。依据广州现行的非机动车违法处罚标准，上述每项违规行为单次均会被处以50元罚款，导致杨先生在近期内迅速累积了15张罚单，合共被罚款750元。

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杨先生坦言，如今广州市针对电动自行车乱象的整治力度空前，交警部门对各类违规行为实行严查重罚。他直言自己的惨痛经历便是最好的反面教材，并公开呼吁：「交警的执法非常严格，大家千万不要学我！」