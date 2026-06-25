深圳山姆｜男子投诉凉席异味通风不散致BB起疹 疑甲醛超标局方指符合国标

港人北上扫货热点「山姆会员商店」（Sam's Club）惊爆产品安全疑云。深圳一名男子在山姆会员商店购买凉席后，称产品气味刺鼻、通风两小时仍不散，使用后出现头脑发胀、喉咙发痒等症状，家中8月大婴儿更身上起疹。他自行检测后怀疑甲醛超标，向店家及监管部门投诉。深圳市监局宝安监管局回应称，涉事产品质量报告显示甲醛含量符合国家标准，并将加强监督抽查。

头脑发胀喉咙发痒

据《南方都市报》及多家媒体报道，深圳市民雷先生近日在山姆会员商店（宝安店）以279.9元人民币购入一款「丝享」品牌可机洗凉席三件套。雷先生称，铺设后开窗通风两小时，「刺鼻味道还是散不掉」。当晚他出现头脑发胀、喉咙发痒症状，其8个月大的婴儿身上起疹。他以家用甲醛检测仪测试，发现甲醛含量达0.083mg/m³，TVOC达0.701mg/m³，疑似有超标。

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官方回应

深圳市市场监督管理局宝安监管局接报后派员到场检查，确认产品外包装标识完整，商家现场提供第三方质量报告，显示甲醛含量符合GB 31701-2015及GB 18401-2010两项国家强制性标准。

当局组织双方调解，商家表示可办理退换货服务，惟雷先生要求退一赔三并承担其与家人身体检查费用，双方未达成共识，现场调解不果。不过后来雷先生表示山姆已同意为其退款。

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产品投诉频现

涉事凉席位列山姆「清凉夏日热销榜」第6位，页面标注周销量逾1,000件。社交平台近期亦有多名消费者反映同款产品异味问题。黑猫投诉平台显示，近30天关于山姆的投诉多达250宗，涉及产品品控及售后服务。

