委内瑞拉7.5级地震︱当地华人组织：约10名华人被困 一名13岁女孩身亡

当地时间周三（24日）晚，委内瑞拉接连发生黎克特制7.2级及7.5级地震，造成首都加拉加斯多栋建筑倒塌。

内地《红星新闻》报道，委内瑞拉全国华侨华人联合总会主席何正伟证实，在日前发生的强烈地震中，据信已有约十名华人被困，其中包括一名十三岁的女童身亡，目前的搜救工作仍在紧张进行中。

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何正伟表示，目前首都加拉加斯（Caracas）及拉瓜伊拉（La Guaira）地区的受灾情况最为严重。由于地震导致多栋建筑物倒塌，目前仍有部分中国同胞被困于废墟及受损建筑物内。

他指出，虽然目前尚无法准确统计华人同胞的具体伤亡数字，但当地的救援力量正全力搜救，并陆续将获救及被困的中国同胞安全转移至加拉加斯的华人社区进行临时安置。联合总会亦正与当地相关部门紧密协同，合力开展各项救援工作。

据何正伟描述，强震发生后，大批惊慌失措的民众纷纷涌上街头，或聚集在空旷的广场等安全地点避险。他形容，此次地震持续了约40秒，震感极为强烈，部分居民在主震发生时甚至无法站立，这无疑是委内瑞拉近年来所经历过的最强烈地震之一。



中国外交部发言人郭嘉昆周四（25日）在例行记者会上表示，密切关注委内瑞拉地震灾情的进展，同驻委内瑞拉使馆保持著密切联系，截至目前暂无中国公民伤亡的报告。