地衣热潮 | 杭州雨后市民组团捡拾 野生干货500克卖349元堪比帝王蟹
更新时间：17:00 2026-06-25 HKT
发布时间：17:00 2026-06-25 HKT
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浙江杭州近日雨后出现大量野生地衣，不少市民组团出动，到小区草地、公园等地捡拾，一度掀起「地衣热潮」。有市民表示，短短时间便捡得满满一大篮，直呼这道「限定山珍」鲜甜美味。
草地随手一捡就有收获
据报，前几天有杭州网友饭后散步，偶然发现小区楼下草地长满地衣，随手一捡便收获颇丰。新鲜地衣生长在泥土表面，附着大量泥沙，清洗过程相当费时费力，但经处理后口感极佳，被视为雨后难得的野生美食。
不过，新鲜地衣保存不易，加工制成干货后身价大升。记者在网购平台搜寻发现，野生干货地衣售价普遍较高，优质品种可达349元500克（内地为一斤），价格直逼帝王蟹。
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捡拾野生地衣需小心
地衣又称「石耳」，是真菌与藻类共生的复合生物，多生长于阴湿环境的岩石或泥土表面，富含蛋白质及多种微量元素，在部分地区被视为珍贵食材。但专家提醒，市民捡拾野生地衣时，需注意辨别有毒品种，避免误食；同时应遵守环保规定，不要过度采摘，以免破坏生态。
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