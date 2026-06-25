Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

地衣热潮 | 杭州雨后市民组团捡拾 野生干货500克卖349元堪比帝王蟹

即时中国
更新时间：17:00 2026-06-25 HKT
发布时间：17:00 2026-06-25 HKT

浙江杭州近日雨后出现大量野生地衣，不少市民组团出动，到小区草地、公园等地捡拾，一度掀起「地衣热潮」。有市民表示，短短时间便捡得满满一大篮，直呼这道「限定山珍」鲜甜美味。

草地随手一捡就有收获

据报，前几天有杭州网友饭后散步，偶然发现小区楼下草地长满地衣，随手一捡便收获颇丰。新鲜地衣生长在泥土表面，附着大量泥沙，清洗过程相当费时费力，但经处理后口感极佳，被视为雨后难得的野生美食。

不过，新鲜地衣保存不易，加工制成干货后身价大升。记者在网购平台搜寻发现，野生干货地衣售价普遍较高，优质品种可达349元500克（内地为一斤），价格直逼帝王蟹。

相关新闻：惠州暴雨｜女子被激流冲倒 两外卖小哥逆流救人获全网激赞｜有片

捡拾野生地衣需小心

地衣又称「石耳」，是真菌与藻类共生的复合生物，多生长于阴湿环境的岩石或泥土表面，富含蛋白质及多种微量元素，在部分地区被视为珍贵食材。但专家提醒，市民捡拾野生地衣时，需注意辨别有毒品种，避免误食；同时应遵守环保规定，不要过度采摘，以免破坏生态。

最Hit
深水埗鳄鱼｜附近单位再检最少30只爬虫动物 包括蛇及蜥蜴 35岁女子被捕
01:21
深水埗鳄鱼｜附近单位再检最少30只爬虫动物 包括蛇及蜥蜴 35岁女子被捕
突发
5小时前
陈敏儿安息礼｜笑容慈祥遗照曝光 陈敏儿穿毕业袍象征人生毕业 儿子廖文信、廖文哲永念亲恩
陈敏儿安息礼｜笑容慈祥遗照曝光 陈敏儿穿毕业袍象征人生毕业 儿子廖文信、廖文哲永念亲恩
影视圈
5小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
港青赴台打工惨变诈骗犯！坐监2年沦无证「人球」 烧尽家人老本崩溃：「每日谂紧点生存」｜Juicy叮
港青赴台打工惨变诈骗犯！坐监2年沦无证「人球」 烧尽家人老本崩溃：「每日谂紧点生存」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-24 10:43 HKT
陈敏儿安息礼｜周润发夫妇刘德华送花圈致哀  蔡少芬张晋：敏儿姐天家再聚
陈敏儿安息礼｜周润发夫妇刘德华送花圈致哀  蔡少芬张晋：敏儿姐天家再聚
影视圈
4小时前
陈敏儿安息礼丨圈中人抵达教堂 蔡少芬张晋献唱圣诗 邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪致意
陈敏儿安息礼丨圈中人抵达教堂 蔡少芬张晋献唱圣诗 邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪致意
影视圈
3小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
6小时前
将军澳街坊转战落马洲应急医院 公院轮候照MRI变相提早近1年半 激赞服务 附极重要缴费贴士免白行｜Juicy叮
将军澳街坊转战落马洲应急医院 公院轮候照MRI变相提早近1年半 激赞服务 附极重要缴费贴士免白行｜Juicy叮
时事热话
7小时前
刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻
刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻
影视圈
9小时前