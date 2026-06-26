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体味太浓｜杭州男因「重汗味」屡收投诉 健身中心取消会籍退款

即时中国
更新时间：07:30 2026-06-26 HKT
发布时间：07:30 2026-06-26 HKT

浙江杭州一名施姓男子，去年成功从250多斤（约125公斤）减重至160斤（80公斤），为维持身形，每周到健身中心五次。惟近日遭健身中心退回剩余费用及取消会籍，对方更送赠另一健身中心的季卡。职员解释，施先生运动后汗味浓烈，其他会员投诉不断。

退还剩余费用另送季卡

据浙江电视台「1818黄金眼」节目报道，本身是越野跑及马拉松爱好者的施先生，于2025年5月以6388元人民币办理该健身中心的三年卡，有效期至2028年4月。近日店方主动核算并退还剩余费用，另额外赠送一张其他健身中心的季卡（有效期3个月），变相「请他离开」。

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工作人员表示，施先生运动后「只要经过的地方，都会有很重的味道」，健身中心已接获大量其他会员投诉。施先生则解释，自己锻炼期间已做足清洁措施，包括带备两三条毛巾清理汗水，并在跑步机周边铺设一次性毛巾。

施先生近年通过健身大幅减重，他强调该健身中心为离家最近的选择，希望与店方继续沟通协调。惟店方尝试过让施先生在最靠内部的位置健身，惟效果不明显，因此采取强硬态度，选择以退费及送卡方式处理。虽然施先生在接受访问时表示仍望与店方继续沟通协调，不过看来希望不大。

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