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中国专家黄岩岛惊现天然海洋蓝洞 距3200年前形成

即时中国
更新时间：14:45 2026-06-25 HKT
发布时间：14:45 2026-06-25 HKT

国家生态环境部周四（25日）发布《2025年黄岩岛蓝洞调查报告》。

央视新闻报道，海洋蓝洞是地球上罕见的地质地貌单元，因其深邃的蓝色水体与独特的洞穴结构成为极具吸引力的自然景观，常被称为「海洋之瞳」。

报道指，海洋蓝洞根据成因可分为石灰岩溶解型和珊瑚礁生长结构成因型，也是地质环境演化、历史气候记录和生物多样性演变的「天然档案库」，具有重要的生态价值和科研价值。

 

 

2025年8月，生态环境部华南环境科学研究所会同广西大学广西南海珊瑚礁研究重点实验室等有关单位在黄岩岛海域开展生态环境状况现场调查，于黄岩岛潟湖内发现了中国第一个天然发育形成的珊瑚礁生长结构成因型海洋蓝洞，这也是继三沙永乐龙洞（石灰岩溶解型海洋蓝洞）探明以来，中国管辖海域发现的第二个海洋蓝洞。

现场调查结果表明，黄岩岛蓝洞洞口面积约为1491.7平方米，洞口最大直径为56.3米，深度为16.6米，内部结构呈漏斗状，洞底狭窄，洞内水体存在浊度分层。

根据地质年代学研究初步显示，黄岩岛蓝洞至少形成于距今3200年前。多年来，黄岩岛潟湖内相邻尖礁或（和）点礁不断发育，在气候变化、海平面升降等多重自然因素影响下，礁体之间通过横向扩张和胶结作用最终形成闭合，可能是黄岩岛蓝洞形成的主要原因。

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