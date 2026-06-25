顺德「莫氏鸡煲」热潮已过？ 日销200只鸡断崖式降至不足20只

广东顺德「莫氏鸡煲」早前因网红探店影片爆红，一度成为全城打卡热点，老板忙到做不停手，却意外因自嘲使用冰鲜鸡而激发网民「反骨」心理，食客蜂拥而至。然而流量退潮后，生意大幅下滑，目前每天仅维持十多桌，老板直言「想砍鸡没鸡砍了，砍出来没人吃」。

据内媒《第一现场》报道，莫氏鸡煲总店气氛冷清，与早前排队等位的火爆场面形成强烈对比。老板莫叔的堂弟接受访问时感慨，天气炎热加上流量消退，以前高峰期一天可卖200多只鸡，如今每天销售量跌至不足20只，生意难以为继。

天气热兼热潮消退

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餐厅本因网红刘雨鑫的探店影片而迅速走红。老板面对突然涌入的大批食客，不但没有趁机扩张，反而公开「劝退」客人，自嘲店里用的是冰鲜鸡，没想到这番「真性情」回应反而激起网民好奇与「反骨」心理，纷纷前来打卡，一度令店舖门庭若市。

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老莫曾靠这波流量还清了共180多万欠债。他回应网上流传的「门店倒闭」传言时更直言：「我会抓住这波流量日夜去赚钱，至于网上人家说我（的店）『倒闭凉凉』，我反而会高兴，起码有人关注我。」他当时已预见热度消退后生意会下滑，加上现在天气炎热，吃鸡煲的人自然减少。

有食客表示，初期是冲着网红效应而去，尝鲜后发现口味虽不错，但并非特别突出，加上天气转热，对热气腾腾的鸡煲需求下降，导致客流迅速回落。而业界人士指出，这类依靠流量带动的餐饮店若未能及时转型、稳固客源，或提升菜品及服务品质，极易陷入「爆红后迅速沉寂」的困境。