消防危机 | 内地揭假灭火筒合格证产业链 6毫一张可定制有企业大量购入

《新京报》近日揭发内地灭火筒（灭火器）维保行业的严重造假乱象。有印刷厂老板以每张低至0.6元（人民币，下同）的价格，批量印制假的「灭火器维修合格证」，并按客户要求定制抄袭正规公司的名称及二维码，以应付消防检查。有企业一次过订购100张假证，更有维保从业者声称「一个月要5000张」。

调查显示，印刷厂老板王明（化名）大量印制假灭火桶维修合格证，客户提供当地消防维保公司全称及溯源二维码，他便能完整复制所有资讯，包括使用单位、维修日期、水压测试值等10项内容。内报记者联络王明时，他当场演示为浙江某企业打印100张定制合格证，每张售价仅6毫子。

多家电商平台亦有类似假证出售，单价2元至十多元不等，部分店舖销量达数千单。买家多为餐厅、旅店等小店舖，用以应付消防检查。

王明展现灭火桶的维修技巧。新京报

王明当场演示为浙江某企业打印定制合格证。新京报

已贴好假灭火桶维修合格证的灭火桶。新京报

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王明同时经营「维修保养」生意，从小店回收旧灭火桶，仅进行简单加压、充粉、更换破损软管等表面处理，便贴上假证以25元至50元售出，远低于正规维修价格。其工作环境及流程均不符合《灭火器维修》规范，未进行气密性测试、水压试验等关键工序。

报道引述消防专家指出，长期未按规定维保的灭火筒存在灭火剂结块、软管破损、压力不足及瓶身锈蚀爆炸等重大隐患，一旦发生火情可能无法正常使用，导致火势失控。目前的消防执法检查多以外观核查为主，即检查人员仅查看维修合格证上的有效期及压力指标，极少进行实质性的抽样喷射检测，令不法分子有机可乘。专家呼吁，各省监管部门应加大对维保机构的突击抽检力度，同时建议推行一次性防拆封签，并建立「全国统一消防溯源平台」。通过将每一具灭火筒的维修纪录、测试数据上网登记，让市民及检查人员可以即时扫码追溯，从源头上堵塞造假漏洞。